İzmir'de ot yangını fabrikaya sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın polyester üretimi yapan fabrikaya sıçradı.
Ulukent Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler, daha sonra sanayi bölgesi içinde bulunan bir polyester fabrikasına sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
Ekipler, kimyasal müdahale araçlarıyla müdahale ettiği alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın maddi hasara yol açtı.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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