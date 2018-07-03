İzmir'de otluk alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattı civarında otluk alanda çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'ndeki Salhane İZBAN Durağı yakınında bulunan otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de alevlere 6 yangın söndürme aracıyla müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki iş yeri ve depolara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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