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İzmir'de otomobil apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobil apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etmek istediği otomobili yolla apartmanı ayıran boşluğa düşen sürücü ile kardeşi yaralandı.

Esentepe Mahallesi 14 Sokak'taki bir apartmanın arkasındaki park yerine 35 Y 4717 plakalı otomobilini park etmeye çalışan Türkay Çakaloğlu (60), iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Bir anda hareketlenen otomobil, tuğla ile örülü otopark duvarını yıkarak önce karşıdaki dairenin duvarına ardından yaklaşık 3 metre derinlikteki boşluğa düştü.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile kardeşi Fatmagül Çakaloğlu'nu (55) AKS 110 ekipleri kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
apartman boşluğu fren gaz trafik kazası

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