İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Ö. idaresindeki 35 D 5641 plakalı otomobil, Yanıkkır mevkisinde karşı istikametten gelen Gökhan Bağcı (30) yönetimindeki 35 ZA 1461 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Bağcı olay yerinde hayatını kaybetti.
Selahattin Ö. ise gözaltına alındı.
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