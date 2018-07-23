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İzmir'de otomobile uçak çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de görev yapan ATV ve A Haber ekibinin içinde bulunduğu otomobile uçak çarptı.

İzmir'de otomobile uçak çarptı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de görev yapan ATV ve A Haber ekibinin içinde bulunduğu otomobile uçak çarptı. Kazada yaralanan olmazken çarpma anı, kayıtta olan kamera tarafından görüntülendi.
İzmir'de görev yapan ATV ve A Haber ekibi Çeşme ilçesinde özel bir havayolu şirketine ait olan uçağın yerli turistlere kent turu yaptırmasını haberleştirdi. Ekip, ulaştırma görevlisi, muhabir ve kameramanla birlikte görevi tamamlayıp yola çıkarken, alçak uçuş sırasında çekimini yaptıkları TC- KIM tescilli Cessna 152 tipi 2 kişilik eğitim uçağının sağ ana iniş takımı otomobile çarptı. Ekip, panik yaşarken, otomobilin ön camı kırıldı. O an kayıtta olan kameraman Tayfun Er, yaşananları şöyle anlattı:
"Uçağın içinden de çekim yaptık, yolcularla da konuşup haberi tamamladık. Daha sonra pilot havada hareketler yaparak bize veda selamı verdi. İki kez üzerimize sorti yaptı ben de bu iddialı hareketleri yerden kameramla kaydettim. Daha sonra devam ettiğini görünce sosyal medya hesaplarımda paylaşma düşüncesiyle cep telefonumu çıkardım ve üçüncü sortiyi telefonumun kamerasıyla çekerken uçağın içinde bulunduğumuz otomobile doğru çok alçaktan geldiğini gördüm. Hemen aracı durdurdum, sağ kapıyı açıp yere eğilip çekime devam ettim. O sırada uçağın iniş takımının sağ tekeri otomobile çarptı ve patlayan ön camın parçaları yüzüme geldi. Ciddi bir yaralanma olmadı. 30 yıllık meslek hayatımda savaş bölgeleri başta olmak üzere pek çok riskli yerde bulundum. İlk kez otomobile uçak çarptığını gördüm. Pilottan şikayetçi olmadık, maddi zararı karşılayacak."

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İzmir'de otomobile uçak çarptıİzmir'de otomobile uçak çarptıİzmir'de otomobile uçak çarptıİzmir'de otomobile uçak çarptı

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