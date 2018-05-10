İzmir'de otomobilin çarptığı eski rektörün hayatını kaybetmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'in cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Çevik için önce Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ardından da Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Çevik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, Çevik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof Dr. Erdal Çelik, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.