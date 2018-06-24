İzmir'de oy verme işlemi başladı (2)

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OY KULLANDILAR Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde, sandığa engelli ve yaşlılar da yoğun ilgi gösteriyor. Karşıyaka'da yaşayan yürüme engelli Faruk Koroz, tekerlekli sandalyesiyle Fevzipaşa Ortaokulu'nda oy kullanacağı sandığa gitti. Mührü alarak tekerlekli sandalyesiyle kabine geçen Koroz, seçimini yaptıktan sonra sandığa oyunu attı. Engeline rağmen oy kullanmaya geldiğini söyleyen Koroz, "Bu şekilde Girne Bulvarı'ndan buraya geldim. Oyumuzu kullandık, vatani görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun" dedi. Hava sıcaklığına rağmen yaşlı vatandaşlar da sandıklara gelerek oy kullandı. 90 yaşındaki Mazhar Can, oyunu kullanmak için torunuyla birlikte tekerlekli sandalyeyle İzmir Atatürk Lisesi'ne geldi. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum