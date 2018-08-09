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İzmir'de park yeri kavgası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle H.Ö. ile B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan B.K, arkadaşlarıyla iş yerinin önüne geldi.

H.Ö'nün oğullarının da karıştığı kavgada B.K. silahla çevreye ateş açtı. Kavgada A.Ö. (53), H.Ö. (23) ve V.Ö. (33) açılan ateş sonucu silahla, E.Ö. (22) ise bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.K. motosikletli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Diğer şüpheliler A.Y, U.K. ile F.O'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etiği öğrenilen B.K. ile A.Y. U.K. ve F.O. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler B.K. A.Y. ile U.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.O. ise serbest bırakıldı.

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