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İzmir'de plaj kütüphanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Türkiye'nin ilk plaj kütüphanesi hizmete alındı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Türkiye'nin ilk plaj kütüphanesi hizmete alındı. Urla İlçe Halk Kütüphanesi'nin personelince oluşturulan kütüphane, Kum Denizi Plajı'na gelenler tarafından beğenildi. Plaj kütüphanesine yetişkinler ve çocuklar ilgi gösterdi.

Urla İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, yaz aylarında kütüphanedeki okurların azalması üzerine, kitap okuma refleksinin körelmemesi için dikkat çeken bir proje geliştirdi. Kitapseverlere iyi hizmet sunmak amacıyla farklı ülkerdeki uygulamaları araştıran çalışanlar, plaja kütüphane kurma kararı aldı. Dünyada 4 ülkede uygulanan modeli, Urla'da hayata geçiren kütüphane personeli, örnek çalışmaya da imza atmış oldu. Türkiye'de benzeri bulunmayan kütüphanede, haftanın 7 günü hizmet verilecek. Kütüphane personelinden Hüseyin Tosun, hem hafta içi hem de hafta sonu kütüphaneyi açık tutacaklarını ve kendisinin de sürekli görev yapacağını söyledi. Kum Denizi Plajı'nda kurulan kütüphanede, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteği bulunuyor.

KİTAPLAR BAĞIŞLANDI

Kütüphanede romanlar, yerli- yabancı çeşitli kitaplar, çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler yer aldı. 2 bine yakın kitap, bağışçılar tarafından kütüphaneye verildi. Plaj kütüphanesinden yararlanmak isteyenler, üye olabiliyor. Üye olmayanlar da kimlik numaralarıyla iletişim bilgilerini bırakarak, kitap alabiliyor. Plajda kitap okumak isteyen herkes, kütüphaneden ücretsiz faydalanabiliyor. Hüseyin Tosun, "Şu ana kadar 40 kişi kütüphaneye üye oldu. Burada 1 kişiye 15 günlüğüne 3'er kitap verebiliyoruz. Plajda kitap okumak isteyenler de bu hizmetten faydalanabiliyor" dedi.

'PAHALI' DİYE ALAMADIĞI KİTABI BURADA BULDU

Yüzmek için plaja gelen ve kütüphanenin açıldığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kitapseverler, kütüphane kurulmasının güzel düşünce olduğunu söyledi. Bir kitapsever ise piyasada pahalı olduğu için alamadığı kitabı plaj kütüphanesinde bulduğunu dile getirdi. Kitapseverler, denize girdikten sonra kumsala gelip, kitap okumanın kendilerine büyük zevk verdiğini belirtti.

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