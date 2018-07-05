İzmir'de plaj kütüphanesi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Türkiye'nin ilk plaj kütüphanesi hizmete alındı. Urla İlçe Halk Kütüphanesi'nin personelince oluşturulan kütüphane, Kum Denizi Plajı'na gelenler tarafından beğenildi. Plaj kütüphanesine yetişkinler ve çocuklar ilgi gösterdi.
Urla İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, yaz aylarında kütüphanedeki okurların azalması üzerine, kitap okuma refleksinin körelmemesi için dikkat çeken bir proje geliştirdi. Kitapseverlere iyi hizmet sunmak amacıyla farklı ülkerdeki uygulamaları araştıran çalışanlar, plaja kütüphane kurma kararı aldı. Dünyada 4 ülkede uygulanan modeli, Urla'da hayata geçiren kütüphane personeli, örnek çalışmaya da imza atmış oldu. Türkiye'de benzeri bulunmayan kütüphanede, haftanın 7 günü hizmet verilecek. Kütüphane personelinden Hüseyin Tosun, hem hafta içi hem de hafta sonu kütüphaneyi açık tutacaklarını ve kendisinin de sürekli görev yapacağını söyledi. Kum Denizi Plajı'nda kurulan kütüphanede, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteği bulunuyor.
KİTAPLAR BAĞIŞLANDI
Kütüphanede romanlar, yerli- yabancı çeşitli kitaplar, çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler yer aldı. 2 bine yakın kitap, bağışçılar tarafından kütüphaneye verildi. Plaj kütüphanesinden yararlanmak isteyenler, üye olabiliyor. Üye olmayanlar da kimlik numaralarıyla iletişim bilgilerini bırakarak, kitap alabiliyor. Plajda kitap okumak isteyen herkes, kütüphaneden ücretsiz faydalanabiliyor. Hüseyin Tosun, "Şu ana kadar 40 kişi kütüphaneye üye oldu. Burada 1 kişiye 15 günlüğüne 3'er kitap verebiliyoruz. Plajda kitap okumak isteyenler de bu hizmetten faydalanabiliyor" dedi.
'PAHALI' DİYE ALAMADIĞI KİTABI BURADA BULDU
Yüzmek için plaja gelen ve kütüphanenin açıldığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kitapseverler, kütüphane kurulmasının güzel düşünce olduğunu söyledi. Bir kitapsever ise piyasada pahalı olduğu için alamadığı kitabı plaj kütüphanesinde bulduğunu dile getirdi. Kitapseverler, denize girdikten sonra kumsala gelip, kitap okumanın kendilerine büyük zevk verdiğini belirtti.
Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum