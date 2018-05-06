İzmir'de sağanak

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak etkisini aralıklarla gösteriyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, kent genelinde aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan, zaman zaman sağanak şekline dönen yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Havaların ısınmasıyla yazlık kıyafetleriyle gezintiye çıkanlar yağmurda ıslandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için telefon kulübeleriyle otobüs duraklarına sığındı.
Bazı cadde ve sokaklarda küçük çapta su birikintileri oluştu. Her yağmurda su baskını yaşanan Halkapınar'daki Yunuslar Altgeçidi'nde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınına karşı önlem aldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
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