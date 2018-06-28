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İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

RÖGARLAR TAŞTI İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentte hayatı felç etti.

RÖGARLAR TAŞTI

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentte hayatı felç etti. Özellikle Konak ilçesinde gecekonduların fazla olduğu Gürçeşme bölgesinde, rögarlar taştı, bazı yollar da yarıldı. Yağmur suları yollarda asfaltları kaldırdı. Gürçeşme 3557 Sokak'ta, yol çöktü. Yol kenarında park halinde olan bir aracın sol kısmı çöken yolun içinde kaldı. Konak Belediyesi'nin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü binasının yakınında da yollarda çökme olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar rögarlardan taşan sulara müdahale etmeye çalıştı.

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