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İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

ÇUKURKÖY'DE BİR HAFTADA İKİNCİ SEL İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Çukurköy Mahallesi'nde, geçen cuma Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşmasıyla sel felaketi yaşandı.

İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)

ÇUKURKÖY'DE BİR HAFTADA İKİNCİ SEL
İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Çukurköy Mahallesi'nde, geçen cuma Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşmasıyla sel felaketi yaşandı. Mahalledeki evlerde büyük hasar oluştu. Yollar çöktü, araçlar sel suları tarafından sürüklendi. Akıntıya kapılan aracın çarpması sonucu Sami Bal'a ait bakkalın duvarı yıkıldı. Bal'ın hem evi hem de iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinden sonra mahallelinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi de, onarım çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak uyarısında bulunması üzerine ekipler önlem aldı.
Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, köyde yeniden küçük çaplı selin yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle suların evlere dolması önlendi. Evi ve iş yeri zarar gören Sami Bal, "Köyümüzde böyle bir felaket ilk kez yaşanıyor. Yağmur ilk başladığı zaman dükkana su girmesin diye önlem almaya çalıştım ancak sonrasında araçlar sürüklendi. Biri de bakkalın duvarına çarpınca yıkıldı. O andan sonra tüm sel suları bakkalın içerisine doldu. Ben de çocuklarımı alıp çıktım, canımızı zor kurtardık" dedi.
Necmiye Cenkci de binlerce liralık zararlarının olduğunu, yetkililerden kendilerine yardım etmelerini beklediklerini söyledi. Köylülerden Ayşe Duman da selden zarar gören evinin önünde çalışmaları izlediği sırada yaptığı açıklamada, "Selden evimin alt katında bulunan mutfağım, yiyeceklerim zarar gördü. Bir daha bu olayların yaşanmaması için önlem alınsın" diye konuştu.
Bu arada, mahallede geçen haftaki sele ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Köylülerin çektiği görüntülerde, sağanak sonrasındaki sel sularının sokaklardan akmasının yanı sıra zarar gören evler ve sürüklenen araçlar da yer alıyor.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)

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