İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesindeki Şehit Fethi Bey Bulvarı, Bayraklı ilçesindeki Çay Mahalle ve Halkapınar semtindeki birçok cadde, su altında kaldı.
İzmir'de, kent genelinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Birçok vatandaş dükkanların saçaklarına sığınırken, cadde ve bulvarlardaki araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Konak'ta Şehit Fethi Bey Bulvarı sular altında kalırken, Mürselpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı'nda da, su birikintileri nedeniyle trafik aksadı. Trafik polisleri, itfaiye ve belediye ekipleri, suların biriktiği yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Şehit Fethi Bey Bulvarı üzerindeki bazı dükkanların girişlerinde, su baskınları yaşandı. İş yeri çalışanları, kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalarla içeriye giren suları tahliye etti.
Bayraklı Çay Mahalle'deki yokuşlu sokaklarda yağmur suları dere gibi aktı, yoldan geçen vatandaşlar zor durumda kaldı.
İzmir'de havanın perşembe ve cuma günleri yağışlı geçeceği, cumartesi gününden itibaren güneşle birlikte sıcaklıkların da 26 dereceden 32 dereceye çıkacağı bildirildi.
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