HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 02:48 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çimentepe Mahallesi 602. Sokak'ta ikamet eden 38 yaşındaki Tuncay K. sahte içki içtikten sonra fenalaştı.

Tuncay K'nin fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncay K'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Bakan Çavuşoğlu: Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık Bakan Çavuşoğlu: Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık 
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.