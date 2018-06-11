İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çimentepe Mahallesi 602. Sokak'ta ikamet eden 38 yaşındaki Tuncay K. sahte içki içtikten sonra fenalaştı.

Tuncay K'nin fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncay K'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

