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İzmir'de sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 4 bin 900 liralık banknot ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ellerindeki sahte parayı piyasaya sürdükleri iddia edilen F.Y. (21) ile D.U'yu (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde sahte 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y. ile D.U'nun yakalanmadan önce Çeşme’deki 3 ayrı iş yerinden sahte paraları kullanarak, alışveriş yaptığı öğrenildi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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