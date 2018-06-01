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İzmir'de sahte sağlık raporu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almak isteyen 6 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinden çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almak isteyen 6 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kendilerini sağlık sektöründen emekli ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporları için iş takipçiliği yapan kişiler olarak tanıtan M.H. ve A.C.H, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada birçok kişiye ait vekaletname, sahte belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Zanlıların, dolandırdıkları kişilerden yapacakları işlemler için bin lira ile 13 bin lira arasında ücret talep ettikleri tespit edildi.

Polis yetkilileri, sağlık raporları işlemleri sırasında özellikle hastanelerin etrafında işleri kolaylaştıracakları vaadiyle vatandaşları dolandıran suç örgütlerine karşı duyarlı olunması, böyle bir durumda 155 Polis İmdat hattının aranması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mali Suçlarla Mücadele operasyon polis SAĞLIK RAPORU

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