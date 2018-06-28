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İzmir'de seçim kutlamasında terör propagandasına 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:45 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde HDP'nin seçim kutlamaları sırasında havaya silahla ateş ederek terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, HDP'nin seçimde aldığı neticeyi havaya ateş açarak kutlayıp terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

HDP'nin seçim kutlamasına katılan gruptan bazı kişilerin havaya silahla ateş ederek terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan attıkları gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve kamera kayıtlarından tespit edilen 10 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda örgütsel dokümanlar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

İki grup halinde adliyeye sevk edilen zanlılardan yaşı 18'den küçük 3 kişinin de olduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün sosyal medyada yer alan video görüntülerinde yaşları 18'den küçük çocukların da bindirildiği bir kamyon kasasında terör örgütü PKK/KCK ve elebaşı lehine slogan atan 7 kişiyi gözaltına almış, amacı dışında kullanıldığı ve can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle kamyon trafikten men edilmişti.

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