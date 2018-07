İzmir’de şehitler için anma etkinliği düzenlendi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla İzmir’de şehitler adına anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, şehitleri anmak isteyen İzmirliler, Konak Meydanı’nda buluştu. Etkinliğe AK Partili birçok milletvekilinin yanı sıra Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan da katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar ve türküler söyleyen binlerce kişi, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, hem 15 Temmuz 2016’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminde şehit olanlar, hem de bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyesi de, ikram standları açarak vatandaşların alandaki gıda ihtiyacını giderdi.

Turgutlu’dan gelen mehter takımı, birçok marşın ardından, son olarak İzmir Marşı’nı seslendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Orkestrası da, geleneksel türküleri modern formda yorumlayarak etkinliğe renk kattı.

Bu arada gece boyunca, 12 çocuk için kayıp anonsu yapılırken, kadın polisler tarafından sakinleştirilen tüm çocuklar sonunda ailelerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşma da barkovizyondan alandakilere aktarıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmasında, milletin varlığı ve desteğinin kendilerine güç ve kuvvet verdiğini belirterek, “Allah sizleri ve ülkemizi kıyamete kadar var etsin, bu güzel toprakları ilelebet bu millete yar etsin. Aziz milletimizin ecdadına yakışır bir şekilde her türlü melanete dur dediği bir gündür 15 Temmuz, yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir’in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz yiğitlerin tüm haksızlıklara haykırırcasına dur dediği gündür. Aziz milletimiz, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında girişilen hain darbe girişiminin bozdurulmasının ikinci yıldönümüdür, hayırlı olsun diyoruz. Bu millet uğruna gözlerini kırpmadan gözlerini kırpmadan, tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan ve tek devlet etrafında birleşip bu ulvi amacın gerçekleştirilmesini sağlamıştır bu aziz millet. Tankın topun ve tüfeğin karşısına imanı ve inancıyla dikilen aziz milletimiz tarihimizin destansı sayfalarına bir sayfa daha eklemiştir. O şanlı direniş ülkemizin her alanında güçlü ordunun ilelebet payidar olacağını dost düşman herkese bir kez daha göstermiştir. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin imkanlarını kullanan, aklını ve ruhunu ipotek vermiş hainlere rabbim fırsat vermesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

“MİLLETİMİZ ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DARBECİLERE DARBE YAPTI”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ/PDY’nin planlarının gerçekleşmesi durumunda, bu kürsülerin kendilerine haram olacağını belirterek, “O akşam ne oldu biliyor musunuz? O akşam milletin iradesine suikast oldu. Bir buçuk yıl önce seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 8-9 ay önce seçilmiş bir başbakan varken, çıktılar televizyona şöyle böyle dediler. Ama siz ne yaptınız, millet ne yaptı? Dur dedi. Milletimiz, ‘Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın” dedi. Milletimiz, rabbime şükürler olsun ki o gece darbecilere darbe yapmıştır. Milletimiz o akşam tek vücut, yek vücut oldu, aynı bu akşam olduğu gibi. O akşam, demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz, çocuklarımızın geleceği sınavdan geçti. Rabbime şükürler olsun, ülkemizi büyüterek bunların hepsinin üstesinden geldik. Hainin planı alt üst oldu. Her şerde bir hayır da vardı, böyle de düşünmek lazım. Eğer bu şerri yaşamasaydık bunlardan asla kurtulamayacaktık. Hain içeride olursa kapı kilit tutmaz, sonuna kadar da bu yapıyla mücadeleye devam edeceğiz, bunun için çok kararlıyız. Son FETÖ’cü kalmayana kadar devletimizde bu mücadeleye devam edeceğiz. Rabbim milletimize böyle bir illet ve zillet bir daha yaşatmasın. 248 şehit 2 bin 193 gazimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, hala şifa görmemiş olan gazilerimize de şifa versin diyorum” dedi.

'HAİNLERE EN GÜÇLÜ CEVAP GÜÇLÜ TÜRKİYE’DİR'

Bakan Pakdemirli, şimdi daha küresel ve güçlü bir Türkiye’nin olduğunu belirterek, "Vakit Türkiye vakti, vakit çalışma vakti. Haine en güçlü cevap nedir biliyor musunuz, güçlü Türkiye’dir. Güçlü Türkiye’nin yapısı 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile beraber gelmiştir. Ben Cumhurbaşkanımızın birinci kabinesinde yer alan bir kardeşiniz olarak, sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. Allah’a şükürler olsun, onun liderliğinde sizlerin teveccühünüze layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da, dün olduğu gibi dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda olacağız inşallah. Rabbim gecemizden ayımızı ve yıldımızı eksik etmesin” dedi.