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İzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:47 | Son Güncelleme

   

İzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflar

İzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflarİzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflarİzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflarİzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi - Ek fotoğraflar

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