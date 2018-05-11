İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.
İddia makamı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
Savcı ayrıca 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Tutuksuz sanık Serdar K, köylerinde her görüşten insan olmasına rağmen FETÖ'cülerin bulunmadığını iddia etti. Serdar K, darbe girişiminin yaşandığı gece okunan selayı engellemeleri gibi bir durumun yaşanmadığını savundu.
"Darbeci" ya da "vatan haini" şeklindeki suçlamaların onur kırıcı olduğunu dile getiren Serdar K, beraat talebinde bulundu.
Sanık Doğan A. da milliyetçi ve vatansever biri olarak devlete karşı saygısızlığının olmayacağını söyledi. Kendisine isnat edilen suçlamaları "aşağılayıcı" bulduğunu öne süren Doğan A, beraatini istedi.
Salih A. ise olayın meydana geldiği camiye gittiğinde selanın kesildiğini ancak büyük bir kalabalığın olduğunu gözlemlediğini belirtti. Salih A, imama görevini yerine getirmeyi engelleyecek bir davranışta bulunmadığını öne sürdü.
Sanık Mert G. de kimseye hakaret etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğini savundu. Suçsuz olduğunu kaydeden Mert G, beraat etmesi gerektiğini dile getirdi.
Diğer tutuksuz sanıklar ve avukatları da söz alarak önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, beraat talebinde bulunduklarını belirtti.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.
- Olay
FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı.
Cumhuriyet savcısı 23 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, basit yaralama, hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Tutuklu 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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