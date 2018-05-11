İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Savcı ayrıca 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Serdar K, köylerinde her görüşten insan olmasına rağmen FETÖ'cülerin bulunmadığını iddia etti. Serdar K, darbe girişiminin yaşandığı gece okunan selayı engellemeleri gibi bir durumun yaşanmadığını savundu.