İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İddiaya göre, Özgür K. (33) ve akrabaları, aralarında husumet olan ailenin Murat Mahallesi'ndeki evine giderek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Özgür K, ateş edilen pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.