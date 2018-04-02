HABER

İzmir'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29), Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında İnciraltı Bahçelerarası mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi birbirini yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da arbede çıktı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırıAtatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kavga silahlı yaralı

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.