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İzmir'de silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde iki aile arasındaki kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 2. Kadriye Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saçmaların isabet ettiği Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında bölgeden geçen Erkan P. yaralandı.

Sağlık ekiplerince, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede önlem alan polis ekipleri, olaya karışanlar ile pompalı tüfekle ateş edenlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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izmir kavga Konak silah

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