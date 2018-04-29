İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, kızı ağır yaralandı.

İddiaya göre, Torbalı'da yaşayan M.K. (62), bir süre arkadaşlık ettiği öne sürülen Vijdan Ö'nün (55) Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki kızı Hülya Ö'nün (38) evine geldiğini öğrendi.

Evin önüne gelen M.K, burada tartıştığı anne kıza silahla ateş etti.

Vijdan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Hülya Ö. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Ö. ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vijdan Ö'nün cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

