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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Kemalpaşa ilçesinde bir kişi eniştesini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi eniştesini öldürdü, kız kardeşi, yeğeni ve eniştesinin kız kardeşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan eniştesi S.Y'nin (42) Ulucak Mahallesi'ndeki iş yerine giden M.O, tabancayla ateş açtı.

Olayda S.Y. ile eşi R.Y, 1 yaşındaki kızı M.Y. ve kız kardeşi H.K. yaralandı.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y. hayatını kaybetti, eşi ve kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra S.Y'ye ait hafif ticari araçla uzaklaşan M.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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enişte husumet silahlı saldırı

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