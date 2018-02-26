HABER

İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde yaşayan Canip Coşkun'a (83) 3 gündür ulaşamayan komşuları, durumdan şüphelenerek Coşkun'un kapısını çaldı.

Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Coşkun'un koltuk altında kan tespit edildi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Coşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huzur Mahallesi izmir polis savcı şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.