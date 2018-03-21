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İzmir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Çeşitli dönemlere ait 269 parça eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 269 parça eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Konak, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 230 parça altın, gümüş ve bronz sikke, 13 metal obje, 6 penez (altın kolye ucu), 5 mühür, 4 yüzük, 2 telkari kemer, 2 parçalı kemer, 2 insan figürlü obje, 1 bronz kase, 1 dört ayaklı metal obje, 1 metal çubuk şeklinde obje, 1 ağırlık, 1 Osmanlı lüle taşı olmak üzere toplam 269 eser ele geçirildi.

Tarihi eserlerle ilgili E.T. (50), İ.H.E. (76), M.P. (45), M.Y. (56), Ü.E. (74), H.S.(55) ve E.Ç. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

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