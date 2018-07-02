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İzmir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait 530 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 522 sikke, 6 bronz yüzük ve 2 bronz mühür ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K'nin (42) tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gaziemir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait farklı ebatlarda ve figürlerde 522 sikke, 6 bronz yüzük, 2 bronz mühür bulundu, V.K. gözaltına alındı.

Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan V.K, serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bizans Kaçakçılık roma tarihi eser

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