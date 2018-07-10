İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 16 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir merkezli Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 16 zanlı gözaltına alındı. Bazı zanlıların yakınlarının örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.
Zanlıların evlerindeki aramada bir ruhsatsız silah, geliri terör örgütüne aktarılan çok miktarda kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütünü simgeleyen materyaller ve ölen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
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