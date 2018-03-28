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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fevzi Erdem (58) idaresindeki 31 KBS 16 plakalı hafif ticari araç, Doğuş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mevlüt Gözcü, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Erdem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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