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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:32 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur E. idaresindeki 35 DD 1501 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Camikebir Mahallesi Pazaryeri mevkisinde, Batı Erden'in (17) kullandığı 35 SDR 32 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Erden ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Kubilay (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erden, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Hüseyin Kubilay ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Erden ve yaralı Kubilay'ın Seferihisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf arkadaşı oldukları öğrenildi.

Öğrencilerin arkadaşları ve yakınları da hastaneye geldi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kamyonet Kaza Motosiklet öğrenci

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