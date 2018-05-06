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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:30 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama'dan İzmir istikametine giden Hikmet K. (74) idaresindeki 34 AF 0826 plakalı otomobil, Bozköy Mahallesi mevkisinde Mehmet Karabıyık'ın (26) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Karabıyık ağır yaralandı, arkasında oturan babası Mevlüt Karabıyık (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aliağa elektrikli bisiklet Kaza

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