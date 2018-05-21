İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mehmet Öz idaresindeki 09 BM 178 plakalı otomobil, Sütçüler Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi'nde, Nazım Tuncel'in kullandığı 50 FF 670 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayşe Öz'ün (25) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Öz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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