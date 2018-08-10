İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Özcan Şahinkaya'nın (20) kullandığı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Sürücü ile motosikletin arkasında oturan Eren Lütfü Çakmak (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı Eren Lütfü Çakmak'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!
PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu
Din adamı kadın oldu! O artık kendi ülkesinin güzellerinden biri
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Alman basınından flaş iddia: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek
Malatya'daki bu apartman altından yapıldı! Gören hayrete düşüyor
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum