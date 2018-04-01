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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun A'nın kullandığı 35 BMP 96 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan Tuğrul Yılmaz (31) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Yusuf Aydın (31) ve Şaban Yaşar (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren evli ve bir çocuk babası Tuğrul Yılmaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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