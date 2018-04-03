İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş'e bağlı Ovakent Mahallesi'nden Tire yönüne ilerleyen Gökhan Hovarkaya idaresindeki 35 JN 303 plakalı minibüs, Balabanlı kavşağından dönüş yapan Basri Çakır'ın kullandığı 48 ACB 80 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Çakır'ın kullandığı araçtaki Sultan Çakır, Rukiye Çakır, Berkan Çakır ve Deniz Çakır yaralandı.
Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deniz Çakır'ın hastanede yaşamını yitirdiği, Rukiye Çakır'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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