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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Oğuzhan Akyurt (23) idaresindeki 35 M 0490 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda, Hüseyin Toktaş'ın (71) kullandığı 52 AK 466 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan Fatma Bayram (57) ile Ayşe Kitmur (54), 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Toktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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