İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Ç'nin (59) kullandığı 35 AAF 378 plakalı otomobil, Şaşal Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak Selim Kaplan yönetimindeki 35 EMC 72 plakalı otomobile, ardından da 35 DD 4097 ve 35 ABN 948 plakalı araçlara çarptı.

Kazada, 35 EMC 72 plakalı otomobilde bulunan Nehir Pala (6) olay yerinde hayatını kaybetti, Selim Kaplan, Ayşe Pala, Deniz Pala ve İlknur Çelen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

