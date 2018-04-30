İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Tugay Kılınç (23) idaresindeki 35 KKY 08 plakalı hafif ticari araç, Bademli Mahallesi Hacı Bayırı mevkisinde dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
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