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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Efe Aksan'ın (30) kullandığı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, aynı yönde giden plakası öğrenilemeyen bir otomobile arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aksan, ambulansla kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Efe Aksan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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