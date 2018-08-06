İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi Ödemiş Müzesi önünde Özkan K. (25) yönetimindeki 35 ZRT 26 plakalı otomobille karşı yönden gelen Emre Y. (39) yönetimindeki 43 LJ 044 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Özkan K'yi araçtan çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu Özkan K. kurtarılamadı.
Ödemiş'te sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen Özkan K'nin asker eğlencesinden döndüğü iddia edildi.
Kazada diğer araçta bulunan sürücü Emre Y, annesi Dudu Y. (58), eşi Ayfer Y. (30) ile çocukları Kaan (2) ve Eren Y. (4) yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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