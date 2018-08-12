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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

İzmir'de takla atan otomobilin cepte bekleyen araca çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Kazada hayatı kaybeden Gökçe Çelikkol'un 5 aylık hamile olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 8 aylık hamile Gamze Arba ise hastanede doğum yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde takla atan bir otomobilin cepte park halinde bulunan araca çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmandalı Kavşağı yakınlarında Menemen istikametinden Çiğli istikametine seyreden Y.Ö idaresindeki 35 KB 1661 plakalı araç kontrolden çıktı. Takla atan araç karşı yönde cepte park halinde bulunan 35 DA 8104 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın yanında bulunan Hakan Çelikkol, Gökçe Çelikkol, Osman Arba ve Gamze Arba ile takla atan aracın içindeki Y.Ö ile arkadaşı Sami Maktan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hakan Çelikkol, Gökçe Çelikkol, Osman Arba ve Gamze Arba, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer araçtaki yaralılar ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gökçe Çelikkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı. Çelikkol'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Gamze Arba'nın ise 8 aylık hamile olduğu, hastanede yapılan ameliyatla çocuğunun dünyaya getirdiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
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