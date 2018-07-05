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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsmail Alper Kavak (40) idaresindeki 34 BIE 301 plakalı otomobil, Çatı mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu Maıa Kıkvıdze (48) ile Suat Kavak'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Kavak ise sağlık ekiplerince Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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