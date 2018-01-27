İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesinden Ödemiş ilçesi yönüne ilerleyen 35 KS 630 plakalı panelvan, Çatal kavşağında Özkan Tosun (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobille çarpıştı.
Panelvandaki ikiz kardeşler Kenan ve Ferhat Gencer (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun (32), Fatma Tosun (31), Köksal Tosun (58), Nezaket Tosun (32) ve Zehra Tosun (19) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
(AA)
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