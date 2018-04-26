HABER

İzmir'de trafik kazası: 25 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 00:12 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 25 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum Takna idaresindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza otomobil servis minibüsü

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.