İzmir'de trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra devrilerek hafif ticari araca ve iş yerine zarar veren otomobilin sürücüsü, kaza yerini terk ettikten sonra polis ekiplerinin kovalamacasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seyfi Demirsoy Caddesi'nde yokuş aşağı inen Erhan A. (26) idaresindeki 35 CNP 67 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkmaya çalışan İbrahim Karaman'ın (42) kullandığı 35 EKF 57 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Park halindeki 35 DD 6603 plakalı hafif ticari araca ve çevresindeki iş yerine çarparak duran otomobilde sıkışan Erhan A, çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla bulunduğu otomobilden çıkarıldı.
Olay yerinden yaya olarak kaçan Erhan A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Erhan A, saklandığı bir inşaatta yakalandı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
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