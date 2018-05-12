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İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 03:49 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Caddesi'nde 35 KD 9236 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden Mustafa Sıvacı yönetimindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile ve Mehmet Aslanoğlu'nun kullandığı 35 T 6723 plakalı ticari taksiye çarparak takla attı.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü Aslanoğlu ile Eylül Sıvacı, Melis Sıvacı, Nazan Sıvacı ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrılan 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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