İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Caddesi'nde 35 KD 9236 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden Mustafa Sıvacı yönetimindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile ve Mehmet Aslanoğlu'nun kullandığı 35 T 6723 plakalı ticari taksiye çarparak takla attı.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü Aslanoğlu ile Eylül Sıvacı, Melis Sıvacı, Nazan Sıvacı ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan polis ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrılan 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!
Avrupa Birliği'nden nükleer resti!
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum