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İzmir'de traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

İzmir'de traktör kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İzmir yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi yakınlarında Ali Karacan'ın (54) kullandığı 25 ZGP 37 plakalı silaj yüklü traktör, damperinin, seyir halindeyken açılması sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Karacan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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