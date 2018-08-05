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İzmir'de tramvay durağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 04:30 | Son Güncelleme

İzmir'de tramvay durağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de tramvay durağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Konak istikametine doğru manevra yapan Zehra Ö. (49) idaresindeki 35 DA 9166 plakalı otomobil, refüjü aşıp trafik lambası direğini devirdi.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek "Köprü" tramvay durağına giren otomobil devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün, alkolmetreye üflememek için direndiği iddia edildi.

Görgü tanığı Lütfü Sert, yaptığı açıklamada, kaza yapan aracın geçtiği şeritte seyir halinde olduklarını belirterek, "Şiddetli bir ses duyduk. Dönüp baktığımızda trafik lambasının devrildiğini gördük. Geriye geldik. Araba, tramvay raylarının üzerinde yan dönmüş vaziyetteydi. İçinde sıkışmış bir bayan vardı. Bir abiyle arabanın diğer kapısını açtık, bayanı içeriden çıkarttık. Arabayı çevirdik, kontağı kapattık." diye konuştu.

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otomobil trafik kazası tramvay durağı yaralı

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