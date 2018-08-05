İZMİR (AA) - İzmir'de tramvay durağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Konak istikametine doğru manevra yapan Zehra Ö. (49) idaresindeki 35 DA 9166 plakalı otomobil, refüjü aşıp trafik lambası direğini devirdi.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek "Köprü" tramvay durağına giren otomobil devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün, alkolmetreye üflememek için direndiği iddia edildi.
Görgü tanığı Lütfü Sert, yaptığı açıklamada, kaza yapan aracın geçtiği şeritte seyir halinde olduklarını belirterek, "Şiddetli bir ses duyduk. Dönüp baktığımızda trafik lambasının devrildiğini gördük. Geriye geldik. Araba, tramvay raylarının üzerinde yan dönmüş vaziyetteydi. İçinde sıkışmış bir bayan vardı. Bir abiyle arabanın diğer kapısını açtık, bayanı içeriden çıkarttık. Arabayı çevirdik, kontağı kapattık." diye konuştu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı
Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum