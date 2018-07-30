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İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

1-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek futbol turnuvasına, Spor Toto 1. Lig takımları Altay, Altınordu, Balıkesirspor Baltok'un yanı sıra TFF 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor katılacak

İZMİR (AA) - Bu sene 46'ncısı düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 1-5 Ağustos'ta İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart TSYD Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Folkart TSYD Ege Kupası'nın kentin yalnız spor yaşamına değil, kültürel ve sosyal yaşamına da dokunan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Turnuvayı, kentteki stat sorunu sebebiyle 4 yıl yapamadıklarını ancak bu geleneksel organizasyonun unutulmasına gönüllerinin razı olmadığını aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"İzmir'in saygın markası Folkart'ın, İZVAK'ın destekleri önemli. Tire Belediyesi de bize kapılarını açtı. Bu kupa bütün Ege takımlarının kupası. Bu sezon Altınordu, Altay, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor takımları kupayı kazanmak için mücadele edecek. Tire Belediyesi ev sahipliği yapacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak maçlara tüm futbolseverleri bekliyoruz"

1 ve 3 Ağustos'ta eleme müsabakalarının oynanacağı turnuvada, ilk maçları galip tamamlayan takımlar 5 Ağustos'taki final mücadelesinde, mağluplar ise üçüncülük maçında karşılaşacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

1 Ağustos Çarşamba:

19.30 Altınordu-Menemen Belediyespor

3 Ağustos Cuma:

19.30 Altay-Balıkesirspor Baltok

5 Ağustos Pazar:

18.45 üçüncülük maçı,

21.15 final maçı

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Altay Altınordu Balıkesirspor menemen belediyespor TSYD Ege Kupası TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş

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